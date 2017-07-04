Прогноз по ценам на золото

2017-07-04 18:47 | www.oxu.az | 6

Цена на золото на мировом рынке снизилась до двухмесячного минимума - 1 219,33 долларов/унцию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причина кроется в повышении интереса инвесторов к рисковым активам.

Так, темпы роста мировой экономики в этом году превысили сделанные в начале года прогнозы, приблизившись к 3%, в результате инвесторы направили свое внимание на фондовые биржи и финансовые рынки развивающихся стран. Отметим, что золото не приносит дивиденды и считается финансовым инструментом страхования от рисков в кризисные времена.

Аналитическая группа Report полагает, что падение стоимости золота также связано с его резким ростом с начала года. Так, 6 июня золото торговалось по 1 299 долларов за унцию, т.е. на 13% дороже стоимости одной унции в начале года - 1 150 долларов.

«В настоящее время золото торгуется на 75 долларов за унцию или 5,8% ниже максимального значения года, и цены продолжат снижаться. В этом году прогнозируется снижение цен на золото до 1 200 долларов за унцию», - сказали аналитики.

Напомним, что дальнейшее повышение ключевых ставок в США и Европе вновь спровоцирует удешевление золота.

Э.А.

