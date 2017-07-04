Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

2017-07-04 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская национальная библиотека и Национальная библиотека Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве культуры и туризма Азербайджана, данное решение было принято на встрече министра Абульфаса Гараева, находящегося с визитом в Иране, с вице-президентом и генеральным директором Национальной библиотеки и Главного архивного управления страны Ашраф Буруджерди.

Меморандум должен быть подготовлен к подписанию до Международной книжной выставки-ярмарки, которая будет проведена в этом году в Баку.

На встрече, проведенной в рамках проходящих в Иране Дней культуры Азербайджана, были обсуждены перспективы сотрудничества национальных библиотек двух стран, вопросы проведения совместных книжных выставок. В ней также принимал участие посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в Азербайджане функционирует более 3000 библиотек, которыми, наряду с деятелями науки, пользуются также представители других профессий и студенты. Гараев сказал, что в настоящее время продолжается процесс электронизации книжного фонда Азербайджанской национальной библиотеки и что этот процесс охватывает и другие крупные библиотеки страны. Также было отмечено, что в Азербайджане создается электронный архив научно-исследовательских работ.

Министр культуры и туризма отметил, что 2017 год объявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Годом исламской солидарности», и в связи с этим к изданию готовится ряд книг. Азербайджанское государство посредством этих изданий в очередной раз будет пропагандировать в мире ислам как миролюбивую религию.

Затем Гараев проинформировал о запланированных программах в Тегеране и Исфагане в связи с Днями культуры Азербайджана.

Ашраф Буруджерди, в свою очередь, сказала, что каждый гость из Азербайджана для них дорог. По ее словам, в Национальной библиотеке Ирана хранятся очень древние и ценные рукописи. Совместное исследование этих рукописей поможет более глубокому изучению истории народов.

После встречи министр и возглавляемая им делегация ознакомились с Национальной библиотекой Ирана. Азербайджанская делегация была проинформирована о том, что в библиотеке также хранятся 200 наименований книг, отражающих историю, культуру Азербайджана. В будущем планируется увеличить их количество, и иранские специалисты уже обратились к азербайджанской стороне с целью приобретения новых изданий о современном Азербайджане.

Гараев подчеркнул, что наличие в Национальной библиотеке Ирана отдела книг, связанных с Азербайджаном, говорит о высоком уровне двусторонних отношений между странами.

( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)