Названы лучшие азербайджанские актеры музыкального театра (ФОТО)

2017-07-04 17:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку прошла церемония награждения актеров коллектива по итогам 107-го сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На открытии вечера директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев рассказал об успехах коллектива за прошедший сезон, премьерах и спектаклях, которые были наиболее тепло встречены зрителями, поделился планами на будущее по развитию театрального искусства, пожелал дальнейших творческих успехов.

По итогам сезона премиями в различных номинациях были отмечены: "Любимая актриса" - Ульвия Алиева, "Любимый актер" – Акбер Ализаде, "Актер сезона" – Эмиль Гейдаров, "Актриса сезона" – Наргиз Керимова, "Плодотворный актер" – Руслан Мурсалов, "Лучшая артистка балета" – Джалала Новрузлу, "Лучший артист хора" – Мурад Алиев, "Лучший ассистент режиссера" – Эльмеддин Дадашов, "Перспективный актер" – Рауф Бабаев, "Перспективная актриса" – Эльнара Нагдалиева, "Дебют сезона" – Атеш Гараев и Айдан Гасанова, "Лучшая роль в восстановленном спектакле" – Гюльджахан Саламова, "Лучшая роль в детском спектакле" – Рахиб Мамедзаде, Тамерлан Ахмедов и Фатима Гусейнова, "Лучший сотрудник" – Габиль Гезалов.

Почетными премиями были отмечены: "Лучшая женская роль сезона" – народная артистка Шукюфа Юсупова, "Друг театра" – народная артистка Шафига Мамедова, "Хрутальное яблоко" – народная артистка Афаг Баширгызы.

(Автор: Вугар Иманов)