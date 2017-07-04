В Тегеране пройдет выставка офисного и инженерного оборудования

2017-07-04 17:56 | www.trend.az | 4

ТЕГЕРАН /Trend/ - С 11 по 14 июля в Иране пройдет международная бизнес-выставка офисного и инженерного оборудования.

"Мероприятие в выставочном комплексе Shahr-e Aftab площадью 5000 квадратных метров, расположенном к югу от Тегерана, станет местом встречи для иранских и зарубежных партнеров, чтобы найти возможности сотрудничества в производственном секторе", - сказал генеральный директор Shahr-e Aftab Сайед Мохаммад Сайеди во вторник на пресс-конференции, передает корреспондент Trend.

По словам исполнительного директора выставки Давуда Халили, в выставке примут участие Россия, Китай и Индия.

(Автор: Мехди Сепахванд, Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)