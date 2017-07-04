Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений
2017-07-04 17:59 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг сайтов государственных структур по числу посещений по итогам первого полугодия 2017 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. tqdk.gov.az
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1. azal.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. binegedi-ih.gov.az
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1. binegedi-ih.gov.az
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ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур
1 Азербайджан
10 другие страны Европы
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @h_veliyev