Мэр мексиканского города «женился» на крокодиле – ВИДЕО

2017-07-04 19:22 | www.oxu.az | 5

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агуилар «женился» на самке крокодила, передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Перед церемонией крокодила крестили, а затем одели в белое платье. Рептилии также связали челюсти, чтобы она не могла никого покусать.

По местной традиции, мэры Сан-Педро-Хуамелула вступают в брак с крокодилом каждый год. Согласно легенде, такая символическая свадьба приносит удачу рыбакам.

С.Б.

