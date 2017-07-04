Валютные резервы Центробанка Азербайджана за полгода выросли почти на четверть

2017-07-04 18:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В июне 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 680,2 миллиона долларов (15,9 процента) - до 4964,1 миллиона долларов, следует из статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 138,7 миллиона долларов (2,9 процента).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента). В этом году наблюдается стабильное увеличение валютных резервов Центрального банка - на 989,7 миллиона долларов (24,9 процента) с начала 2017 года.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov