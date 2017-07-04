Турция и без согласия США может начать новую военную операцию в Сирии – эксперт

2017-07-04 18:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За последние пять-шесть лет Турция превратилась в державу, которая без согласия США и без консультаций со Штатами может ликвидировать угрозы у своих границ, а также начать военную операцию в Сирии.

Об этом сказал Trend во вторник колумнист турецкой газеты Haber7, автор и продюсер ряда политических программ на телеканале «Ülke Tv» Ахмет Анаплы.

По его мнению, при президенте Бараке Обаме США увидели способность Турции действовать в одиночку и в связи с этим выразили протест Анкаре.

Анаплы отметил, что администрация президента Дональда Трампа тоже убедилась в том, что Турция вполне может действовать самостоятельно в регионе.

«Президент Трамп сначала предупредил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но, убедившись в том, что Эрдоган будет действовать исключительно в рамках интересов Турции, начал с уважением относиться к действиям Турции», - считает Анаплы.

По его мнению, власти США в настоящее время с уважением относятся к военной операции, проводимой ВС Турции на территории Сирии.

Анаплы уверен, что Турция уже не та страна, которая была 10 лет тому назад. «Раньше для того, чтобы ВС Турции выдвинулись за пределы страны, необходимо было согласие США. Но в настоящее время Турция полностью действует самостоятельно», - сказал Анаплы.

Самостоятельные действия Турции в регионе, считает Анаплы, конечно же, волнуют ЕС, во главе которого, по его мнению, стоит Германия.

«Турция для Европы превратилась в непослушное государство», - сказал Анаплы.

Сегодня министр обороны Турции Фикри Ишык в интервью телеканалу TRT Haber сказал, что в случае необходимости Турция может начать новые военные операции в Сирии.

Ишык отметил, что Турция вправе нейтрализовать любую угрозу извне, в частности из Сирии.

По его словам, ни одна страна не имеет права диктовать Турции, как ей действовать в регионе.

С 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции захватила пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Согласно сообщению, за последние 10 дней между генштабами Турции и России были проведены девять телефонных разговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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