В Турции ограбили инкассаторскую машину

2017-07-04 18:38 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В провинции Ширнак на юго-востоке Турции около КПП Хабур быдо ограблена инкассаторская машина, перевозившая семь миллионов долларов, пишут во вторник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, машина была остановлена недалеко от КПП вооруженными лицами.

Сообщается, что деньги принадлежали ряду компаний, которые импортировали товары в курдскую автономию Ирака. Названия компаний и детали ограбления не разглашаются. По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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