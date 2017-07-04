Турция направила ноту Германии
2017-07-04 18:46 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турция направила ноту Германии, пишут во вторник турецкие СМИ.
Как сообщается, причиной ноты протеста стала провокация около Бундестага, где на одном из автомобилей была надпись «Хотите получить этот автомобиль - убейте Эрдогана».
Как пишут СМИ, МИД Турции раскритиковал действия подобного рода, которые направлены против президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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