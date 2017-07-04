Цена на нефть Brent впервые с начала июня поднялась выше $50 за баррель

2017-07-04 18:47 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник; стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с седьмого июня превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 18.01 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4 процента - до 50,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов - на 0,22 процента, до 49,79 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34 процента - до 47,23 доллара за баррель.