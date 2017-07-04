Борьба арабских племен - невидимая сторона катарского кризиса

2017-07-04 18:56 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Племенные связи и узы всегда занимали важное место в жизни арабов. Видимо, и сегодня тоже в жизни арабов многое зависит от родственных и племенных связей.

Все утверждают, что катарский кризис вызван политическими причинами, но на самом деле в основе этого кризиса лежат все же именно племенные связи.

Хотя СМИ почти не говорят об этом факте, но катарский кризис начался не в первых числах июня, а 26 апреля этого года, когда отец эмира шейха Тамима, Хамад бин Халифа Аль Тани посетил поселок Ушейгер в 200 километрах от Эр-Рияда и встретился с представителями племени Аль-Тамим, которое имеет влияние на Аравийском полуострове.

Как известно, население Катара не превышает трех миллионов человек, а вот численность племени Аль-Тамим во всем арабском мире превышает четыре миллиона. Представители этого племени в основном проживают в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Визит Хамада бин Халифа Аль Тани не мог не встревожить правящую в Саудовской Аравии династию, которая является представителем племени Бани Ханифа, соперничающего и историческим врагом - племенем Аль-Тамим.

Саудовские СМИ после данного визита писали, что Катар через племенные связи хочет расширить свое влияние в Саудовской Аравии.



Как известно, саудовский блок заявил в понедельник, что дает Дохе еще 48 часов для выполнения своих требований, а в среду главы МИД бойкотирующих Катар стран обсудят ситуацию в Каире.

Сам факт того, что от Катара требуют выполнения выдвинутых условий, говорит о том, что саудовский блок просто не заинтересован в решении конфликта, а, наоборот, хочет воспользоваться катарским кризисом. Каждая страна, которая входит в саудовский блок, хочет использовать этот кризис в своих интересах.

Следует отметить, что саудовский блок уже полностью готов к новому этапу по сути искусственного катарского кризиса.

Возникает вопрос: что последует, если Катар не выполнит требования саудовского блока?

Во-первых, ожидается, что в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ изымут из катарских банков свой капитал, размер которого превышает 18 миллиардов долларов. Данное решение может привести к серьезным негативным последствиям для банковской системы Катара.

Во-вторых, не исключается военное вторжение на территорию Катара.

Стоит отметить, что саудовская пресса уже открыто пишет о возможной военной интервенции в Катар.

«Катар нуждается в освобождении от политической элиты, которая поддерживает терроризм», - пишут саудовские СМИ.

Ожидаемая военная интервенция в Катар не первая в истории Аравийского полуострова.

Саудовская Аравия 30 сентября 1992 года во время кратковременной войны с Катаром путем силы изменила границы этого государства. В результате военных столкновений между Саудовской Аравией и Катаром Эр-Рияд установил контроль над рядом территорий Катара, тем самым полностью закрыв его наземные границы с ОАЭ.

В-третьих, ожидается приостановка членства Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В случае, если такие страны, как Кувейт и Оман, которые воздержались от присоединения к саудовскому блоку против Катара, будут выступать против подобного шага, это приведет к расколу в ССАГПЗ.

В-четвертых, саудовский блок усилит экономические санкции против Катара и заморозит инвестиции Катара в странах, которые входят в этот блок. Инвестиции Катара в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Бахрейне превышают 15 миллиардов долларов.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend