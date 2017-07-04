Азербайджанский ученый стала вице-президентом Евразийской ассоциации геронтологии

2017-07-04 19:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Директор Института физиологии имени А.И.Гараева Национальной академии наук Азербайджана, президент Азербайджанского общества геронтологов, доктор биологических наук Улдуз Гашимова избрана вице-президентом Евразийской ассоциации геронтологии, гериатрии и антивозрастной медицины.

Как сообщили Trend во вторник в Институте физиологии, Улдуз Гашимова была избрана вице-президентом указанной организации на II Евразийском съезде геронтологов, организованном совместно медицинским центром при управлении делами президента Казахстана, Обществом геронтологов Казахстана и Евразийской ассоциации геронтологии, гериатрии и антивозрастной медицины. В рамках съезда обсуждались фундаментальные вопросы геронтологии и гериатрии.

Гашимова выступила на мероприятии с докладом о результатах научно-исследовательской программы по изучению проживающих в Азербайджане популяций, отличающихся высоким индексом продолжительности жизни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)