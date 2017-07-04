В Азербайджане пресечены ввоз и распространение радикальной литературы

2017-07-04 19:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2017 года Госкомитет Азербайджана по работе с религиозными структурами пресек ввоз в страну и распространение книг 39 наименований, пропагандирующих религиозную нетерпимость, рознь и радикализм. Об этом было сообщено во вторник на заседании коллегии, посвященной итогам первого полугодия и предстоящим задачам, говорится в сообщении госкомитета.

Было отмечено, что на основании поступивших в госкомитет обращений была проверена религиозная литература 897 наименований.

На коллегии также было сообщено, что из представленных для издания 139 наименований религиозной литературы издание трех сочли нецелесообразным. За указанный период 2017 года было выдано разрешение на функционирование семи специализированных пунктов продаж.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)