Катар назвал требования арабских стран нереалистичными

2017-07-04 20:21 | www.oxu.az | 5

Катар по-прежнему считает, что требования арабских стран нереалистичны и не могут быть выполнены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, однако представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела», — сказал катарский министр на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

В то же время он отметил, что Катар занимал и будет занимать конструктивную и зрелую позицию в этом кризисе.

«Катар будет действовать ответственно, в отличие от тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране», — сказал министр.

При этом глава МИД сообщил, что Катар изучил все требования, изложенные в ультиматуме четырех арабских государств, с точки зрения их соответствия международному праву.

«Мы рассмотрели эти требования, их соответствие международному праву, уважению суверенитета страны, принципу невмешательства во внутренние дела», — сказал катарский министр. По его словам, ни одно суверенное государства не может принять такие требования.

С.Б.

