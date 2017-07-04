В Азербайджане функционирует более 2200 мечетей - госкомитет

2017-07-04 19:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года в Азербайджане по 161 адресу были организованы религиозные курсы.

Об этом было сказано на состоявшемся во вторник заседании коллегии Государственного комитета по работе с религиозными структурами, посвященном итогам шести месяцев текущего года и предстоящим задачам.

За исключением девяти из них, все остальные - это организованные в мечетях курсы по чтению Корана. В целом по республике функционируют 204 курса, из которых 160 - для мальчиков, 64 - для девочек.

На заседании также было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 2246 мечетей, 210 из которых в Нахчыванской Автономной Республике.

Религиозные общины 727 мечетей прошли регистрацию в госкомитете.

Было отмечено, что в январе-июне текущего года был продолжен процесс госрегистрации религиозных структур, и их общее число достигло 767, в том числе в госкомитете прошли регистрацию 10 исламских колледжей.

Среди прошедших до сегодняшнего дня регистрацию религиозных структур 739 - исламские, 28 - неисламские. Среди последних 17 - христианские, восемь - иудейские, две - бахаистские и одна кришнаитская.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)