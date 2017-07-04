Турецкие войска не покинут Кипр - Чавушоглу

2017-07-04 19:39 | www.trend.az | 5

Турция как страна-гарант обеспечивает безопасность турецкой общины Кипра, и турецкие войска не покинут остров, сказал журналистам в Кран-Монтане глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают во вторник турецкие СМИ.

«Турция демонстрирует гибкий и дружественный подход на конференции по кипрскому урегулированию, которая проходит в Швейцарии .Но мы ожидаем ответного подхода. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не увидели конструктивного подхода от противоположной стороны. Даже имели место случаи, когда греческая сторона пыталась в обход нас провести какие-либо документы, что очень нечестно», - сказал Чавушоглу.

По его словам, для достижения соглашения греки-киприоты должны также проявить искренность.

Турция и впредь будет работать на конференции в соответствии со своими принципами, отметил министр.

«Анкара с самого начала сообщила о том, что является для нее недопустимым. Говорили об этом и в первый день конференции, и на следующее утро. Сейчас я повторяю это вновь», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции вновь подчеркнул, что нынешняя конференция по кипрскому урегулированию является последней.

«К урегулированию кипрского вопроса приложены огромные усилия. Мы считаем, что это финальная конференция. Если какое-то соглашение будет достигнуто, то оно должно быть достигнуто на этой неделе», - сказал Чавушоглу.

В швейцарском городе Кран-Монтана проходит конференция по урегулированию кипрской проблемы.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы возобновились в мае 2015 года и проходят при посредничестве специального советника генсека ООН по Кипру Эспена Барта Эйде.