В Китае нашли останки древних людей-великанов

2017-07-04 19:44 | www.trend.az | 3

Китайские археологи выяснили, что люди, жившие на территории современной провинции Шаньдун пять тысяч лет назад, отличались высоким ростом и большой физической силой, передает РИА Новости со ссылкой на China Daily.

В ходе раскопок недалеко от города Цзинань ученые извлекли из могил останки нескольких человек, чей рост при жизни превышал 180 сантиметров. По меньшей мере один скелет принадлежал человеку ростом более 190 сантиметров.

По мнению ученых, они нашли останки людей так называемой культуры Луншань, существовавшей в бассейне реки Хуанхэ на протяжении II тысячелетия до н.э.

"К тому времени местные жители уже умели обрабатывать землю и имели много разнообразных источников пищи, что отразилось на их физических показателях", - пояснил изданию один из сотрудников Шаньдунского университета. Древние люди также разводили свиней, а основной сельскохозяйственной культурой было просо.

В некоторых захоронениях были обнаружены изделия из нефрита и разноцветная керамика. Раскопанные жилища свидетельствуют, что представители культуры Луншань жили в относительно комфортных условиях: в их домах были отдельные спальни и кухни, пишет China Daily.