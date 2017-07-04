Азербайджанская национальная одежда как она есть (ФОТО)

2017-07-04 19:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в Баку состоялось открытие выставки "Азербайджанская национальная одежда как она есть", сообщает Trend Life. Выставка организована музеем и Центром национальных образовательных технологий.

В своих выступлениях директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, доктор искусствоведения, автор представленных на выставке костюмов Сабира Дуньямалыева, куратор экспозиции, доктор философии по истории Сабухи Ахмедов, отметив значение экспозиции, рассказали, что ее цель - внести вклад в сохранение азербайджано-тюркско-мусульманской культуры в глобализирующемся мире и ее передачу грядущим поколениям.

На выставке, наряду с национальными костюмами, также представлены исторические фотоснимки из коллекции музея и соответствующая информация.

Представленные на выставке национальные костюмы не являются восстановленными, они созданы на основе исследований, проведенных Сабирой Дуньямалыевой как в музеях Азербайджана, так и музейных архивах Грузии и Ирана. На основе проведенных исследований азербайджанской одежды конца XIX - начала XX веков были определены соответствующие стандарты национального костюма.

Далее участники мероприятия ознакомились с экспонатами выставки, которая продлится до первого октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)