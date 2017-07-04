На вершине науки – Гюльназ Абдуллазаде (ФОТО)

2017-07-04 20:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана в Баку состоялась презентация книги, посвященной заслуженному деятелю искусств, проректору Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), профессору Гюльназ Абдуллазаде, сообщает Trend Life.

Автором книги "На вершине науки – Гюльназ Абдуллазаде" ("Elmin zirvəsində - Gülnaz Abdullazadə") является Нурида Исмаилзаде.

В мероприятии, которое прошло при совместной организации Союза композиторов и Бакинской музыкальной академии, приняли участие известные деятели науки, культуры и искусства.

В своих выступлениях ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, академик Васим Мамедалиев и другие рассказали о деятельности Гюльназ Абдуллазаде как ученого, педагога, композитора. Был отмечен ее вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и подчеркнуто, что вся многогранная деятельность Гюльназ Абдуллазаде нашла свое отражение в издании.

Вниманию участников вечера было представлено слайд-шоу, подготовленное на основе фотографий, отражающих жизнь и деятельность Гюльназ Абдуллазаде.

По словам автора издания Нуриды Исмаилзаде, монография представляет собой глубокий научно-исследовательский труд, в ней раскрываются все стороны деятельности Гюльназ Абдуллазаде как ученого, педагога, руководителя творческой и научной работой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В издании нашли отражение интересные факты и события из жизни Гюльназ Абдуллазаде, а также не преданные огласке заслуги, которые требую особого внимания.

В ходе мероприятия также были исполнены музыкальные произведения, написанные Гюльназ Абдуллазаде.

В заключение вечера Гюльназ Абдуллазаде выразила признательность всем участникам мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)