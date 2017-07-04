В Москве водитель автобуса станцевал лезгинку на ходу – ВИДЕО

2017-07-04 21:10 | www.oxu.az | 5

Полиция установила личность водителя, танцевавшего лезгинку за рулем автобуса в Москве. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии, уволенный из транспортного предприятия несколькими месяцами ранее.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте МВД России во вторник, 4 июля.

Видеозапись, на которой водитель автобуса танцует лезгинку прямо за рулем, не останавливая машину, появилась в открытом доступе 4 июня. Мужчина часто отпускает руль, эмоционально жестикулирует, а иногда даже встает с кресла. При этом на записи видно, что автобус движется по большой дороге в плотном потоке машин.

Полиция установила, что запись была сделана в Москве 17 апреля примерно в 21:00. Водителем оказался 44-летний житель Зольского района Кабардино-Балкарии. Он пояснил, что отгонял пустой автобус в сервис по просьбе знакомого и просто «пошутил с друзьями».

При этом мужчина заверил, что полностью контролировал ситуацию, и охарактеризовал происходившее как «мимолетную слабость, которую можно простить, раз все закончилось хорошо».

Однако в МВД считают, что водитель подвергал опасности себя и других участников дорожного движения. О том, привлекут ли его к ответственности за нарушение правил, не сообщается.

С.Б.

