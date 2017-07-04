Популярный YouTube-блогер покончила с собой после смерти деда

2017-07-04 21:42 | www.oxu.az | 4

Популярный YouTube-блогер и телеведущая Стиви Райн (Stevie Ryan) покончила с собой на 34-м году жизни.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает BuzzFeed.

Тело девушки было найдено в ее квартире в Лос-Анджелесе. О смерти рассказал ее молодой человек Дрейк Белл (Drake Bell). «Не могу поверить, что это произошло... Я люблю тебя и вечно буду скучать», — написал он в своем Twitter. Версию о суициде подтвердила местная полиция.

За сутки до трагедии в Twitter Райн появилось сообщение о кончине деда. По ее словам, она очень тяжело переживает эту утрату.

33-летняя американка обрела популярность благодаря своим пародиям на знаменитостей. Ее ролики набирали в среднем от 100 до 400 тысяч просмотров. Общее количество подписчиков на YouTube и Instagram достигало свыше 160 тысяч. Также Райн была ведущей шоу Stevie TV на канале VH1.

Райн родилась и выросла в штате Калифорния, США. В 19 лет она переехала в Лос-Анджелес в поисках работы в развлекательной индустрии и вскоре приобрела известность.

C.Б.

