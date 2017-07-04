Саган дисквалифицирован с Тур де Франс

2017-07-04 22:05 | www.oxu.az | 5

Словацкий велогонщик нарушил правила на финише четвертого этапа, ударив локтем Марка Кэвендиша.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на eurosport, организаторы многодневки дисквалифицировали Сагана за инцидент с Кэвендишем.

В результате падения на последних метрах дистанции Марк, помимо ссадин, получил повреждение ключицы и не исключил, что завершит выступление на многодневке.

«Мы приняли решение дисквалифицировать Петера Сагана с «Тур де Франс-2017», потому что он серьезно угрожал ряду других гонщиков, включая Марка Кэвендиша, на последних метрах спринта, который прошел в Вителе.

Мы применили статью 12.104 правил UCI, которые позволяют нам дисквалифицировать гонщика», – сообщает официальный сайт «Тур де Франс».

С.Б.

