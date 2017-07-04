ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района, среди мирных жителей есть погибшие и раненые
2017-07-04 22:16 | www.apa.az | 5
ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района.
Как сообщает карабахское бюро АПА, начиная с вечерних часов село подве рглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений.
По сообщению среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.
В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы.
В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненные.
Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.