Недалеко от берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

2017-07-04 22:15 | www.trend.az | 6

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 16.05 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 89 километрах к юго-западу от населенного пункта Конститусьон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.