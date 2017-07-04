Армяне обстреляли мирных жителей – ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

2017-07-04 22:19 | www.oxu.az | 8

ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начиная с вечерних часов село подве рглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений.

По сообщению среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.

В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы.

В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненные.

Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.

С.Б.

