В США готовят ответ Северной Корее

2017-07-04 22:41 | www.oxu.az | 7

США уверены, что власти Северной Кореи действительно впервые успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 4 июля, сообщает Fox News со ссылкой на источники во властных кругах.

По данным CNN, представители Госдепартамента и Пентагона проводят встречу, посвященную этому инциденту.

Они обсуждают «сдержанный ответ», который может включать размещение дополнительного американского контингента на полуострове, отправку кораблей и самолетов. Рассматривается и вариант дипломатического реагирования. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

С.Б.

