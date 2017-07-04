Армяне обстреляли мирных жителей – ЕСТЬ ПОГИБШИЕ + ОБНОВЛЕНО

2017-07-04 23:23 | www.oxu.az | 4

Минобороны Азербайджана распространило заявление в связи с очередной провокацией ВС Армении на линии соприкосновения войск.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации проинформированы международные структуры.

В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.

Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

22:19

ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начиная с вечерних часов село подве рглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений.

По сообщению среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.

В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы.

В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненные.

Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.

С.Б.

