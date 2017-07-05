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Погибшие при обстреле врага оказались бабушкой и внучкой

2017-07-05 00:10 | www.oxu.az | 5

В результате обстрела села Алханлы Физулинского района со стороны ВС Армении погибли женщина с внучкой.

Как передает Oxu.Az, представитель сельской администрации Ильхам Исрафилов сообщил АПА, что во время обстрела села из артиллерийских установок и других тяжелых вооружений, один из снарядов упал во двор Салмана Гулиева.   

В результате взрыва погибли Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Их родственница Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы тяжело ранена.  

Раненая госпитализирована.

Ответными действиями ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.  

С.Б.

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