В Индии толпа ошибочно забила до смерти больную женщину – ВИДЕО

2017-07-05 00:19 | www.oxu.az | 9

Жительница Индии Отера Биби родилась с особенностями развития и всегда жила вместе с родителями, иногда выбираясь на несколько дней в соседнее село

Так, в один из таких походов 42-летняя женщина поселилась в хижине местного жителя, после чего появились слухи, что это Отера украла его пропавшую 10-летнюю дочь, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Разъяренная толпа набросилась на женщину, которая из-за проблем со здоровьем не могла объяснить, что она здесь ни при чем. Местные жители сорвали с нее одежду, побрили голову и в течение трех часов били палками и забрасывали камнями. Когда прибыла полиция, Отера лежала без сознания. Через три часа она скончалась в реанимации.

Сейчас полиция расследует, кто распустил эти нелепые сплетни, которые стали причиной смерти женщины.

С.Б.

