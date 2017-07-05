Пилот в Венесуэле спас самолет, посадив его на воду

2017-07-05 00:39 | www.trend.az | 4

Пилот небольшого самолета в Венесуэле сумел избежать трагедии, сумев посадить свою машину с пассажирами на борту прямо в море, передает РИА Новости.

По сообщению портала Noticias24, самолет Grumman авиакомпании Sata направлялся из Каракаса на курортный остров Маргарита в Карибском море с девятью пассажирами на борту.

Во время полета произошла не установленная пока поломка, после чего пилот совершил сложные маневры, но сумел приводнить машину в море. О пострадавших пока не сообщается.