Минобороны Азербайджана об ответном огне по Армении

2017-07-05 00:42 | www.oxu.az | 5

Минобороны Азербайджана опровергает дезинформацию военного ведомства Армении о применении в зоне конфликта американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) TR-107.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

«Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана, расположенных на этом направлении, противник был подавлен», - отмечается в сообщении.

Как прокомментировали haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, армянское военное ведомство запуталось в собственной лжи, поскольку реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107 – это не американское вооружение, а состоят на производстве в Турции. Более того, ВС Азербайджана не применяли эти реактивные системы залпового огня, а лишь подавили чудовищную провокацию противника, что привело к гибели мирного населения.

С.Б.

