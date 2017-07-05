Эрдоган провел встречу с лидером "Меджлиса крымско-татарского народа"

2017-07-05 00:56 | www.apa.az | 4

Президент Турции Тайип Эрлоган принял лидера запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" украинского депутата Мустафу Джемилева. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте президента во вторник.

Встреча прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.

"Меджлис крымско-татарского народа", который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, был признан в России экстремистской организацией и запрещен в 2006 году.