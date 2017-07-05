Отец убитой двухлетней Захры: Я отомщу за дочь

2017-07-05 01:37 | www.oxu.az | 4

«Я не оставлю эту кровь на земле и отомщу за свою мать и дочь».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, об этом в интервью азербайджанским журналистам заявил отец убитой при обстреле со стороны Армении в селе Алханлы двухлетней Захры Гулиевой Эльнур Гулиев.

Он также добавил, что это не первый обстрел их села со стороны ВС Армении. Несколько дней назад армянская армия также обстреливала село из минометов.

Напомним, что в результате провокации ВС Армени сегодня погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.

C.Б.

