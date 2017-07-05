Фото убитой армянами двухлетней Захры

2017-07-05 01:53 | www.oxu.az | 5

В распоряжении редакции haqqin.az оказалось первая фотография двухлетней Захры Гулиевой, убитой сегодня во время армянской провокации.

Oxu.Az напоминает, что ВС Армении во вторник в 20:40 обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из гранатометов, 82 и 120 миллиметровых минометов.

В результате провокации погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.

С.Б.

