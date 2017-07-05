Ermeni ordusu Azerbaycan'da sivilleri vurdu

2017-07-05 02:17 | www.trend.az | 1

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı, gerginlik yine tırmandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.