Эксперт: Азербайджан может перейти в контрнаступление

2017-07-05 02:22 | www.oxu.az | 4

Как уже сообщал Oxu.Az, Вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района. Есть погибшие и раненые, что подтверждает и Министерство обороны страны.

В беседе с haqqin.az военный эксперт, ветеран карабахской войны полковник-лейтенант Абузер Абилов заявил, что ожидал подобной провокации с армянской стороны. «Этот сомнительный покой не мог долго продолжаться, я был в этом уверен».

«Вы просто сравните позиции азербайджанских и армянских войск, - говорит эксперт. – Азербайджанские Вооруженные силы не могут наносить удары по мирным жителям: во всех этих селах на оккупированных территориях никто не живет, а вот армянская сторона обстреливает населенные пункты».

Абилов уверен, что Ереван, предприняв эту провокацию, надеялся создать панику, сломить дух азербайджанских военных, но этого противнику достичь не удалось: «Ну и кроме того, обстрел мирного села, гибель женщины и ребенка показывает, что цель армянской стороны – убить как можно больше людей, и не важно в военной они форме, или нет».

Полковник-лейтенант уверен, что армянская армия получит достойный ответ.

Между тем, в беседе с haqqin.az один из ведущих военных экспертов Украины Олег Жданов заявил, что азербайджанской стороне немедленно необходимо предпринять ответные меры.

«Речь идет о контрбатарейной борьбе. Необходимо подавить огневые точки противника, вне зависимости от того, где они расположены».

«Посмотрите на опыт Израиля. Побеждает тот, кто защищается и затем переходит в контрнаступление», - подчеркнул Жданов.

Абузер Абилов согласен со своим коллегой: «Именно так, подавлением огневых точек противника и надо поступать согласно военной науке. Кроме того, необходимо наносить удары по военным частям и скоплениям техники. «Апрель 2016 года» был для армянской стороны только первым предупреждением. В Ереване знают о приказе, полученном Вооруженными силами Азербайджана отвечать на удары армянских военных в десятикратном размере», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь полковник Шаир Рамалданов также считает, что произошедшее – провокация армянской стороны. Об этом он заявил в интервью haqqin.az. «Война идет, на линии соприкосновения есть азербайджанские населенные пункты буквально на дальности выстрела даже стрелкового оружия», -отметил военный эксперт.

По его словам, в апреле прошлого года азербайджанская армия была вынуждена отбросить армянские ВС, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. «Азербайджанские власти предупреждали Ереван, что апрельские события, могут повториться, если армянская не прекратит провокации», - напомнил Рамалданов.

Эксперт подчеркивает, что это не первый и не последний случай, когда Ереван вместо переговоров прибегает к провокациям.

Между тем, как заявил haqqin.az военный эксперт генерал Яшар Айдемиров, Азербайджан дал очень жесткий ответ на очередную армянскую вылазку. По словам Айдемирова, азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по армянским позициям, откуда велся обстрел населенных пунктов. «Противник бежал. Азербайджанская армия продолжит отвечать очень жестко на все подобные провокации», - подчеркнул Айдемиров.

С.Б.

