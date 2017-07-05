Премьер Ирака поздравил войска с "большой победой" в Мосуле

2017-07-05 02:26 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во вторник поздравил войска с "большой победой" в Мосуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Нам удалось освободить (Мосул – ред.), и мы доказали, что остальные ошибались. Жители Мосула поддерживали наши силы безопасности в борьбе с терроризмом", — заявил аль-Абади во время пресс-конференции в Багдаде.

В ходе пресс-конференции аль-Абади добавил, что он отдал распоряжение по восстановлению районов города, которые уже были освобождены от боевиков.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков террористической группировки "Исламское государство" в последнем районе, площадь которого не превышает пятьсот квадратных метров.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.