«Тезе базар» перешел под контроль российского миллиардера

2017-07-05 03:00 | www.oxu.az | 4

Согласно информации, опубликованной на сайте Минналогов, в Баку начался процесс ликвидации ООО «Тезе базар». Данное ООО было владельцем одноименного рынка в Баку.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на haqqin.az, данный рынок недавно сменил собственника. Теперь «Тезе базар» принадлежит известному российскому миллиардеру азербайджанского происхождения Году Нисанову. Подробности данной сделки пока неизвестны.

В последние годы вокруг рынка «Тезе базар» не стихали скандалы. Между его владельцами бизнесменом Мамедагой Ибрагимовым и бывшим главой Сабирабадского района Вагифом Шихалиевым долгие годы идут имущественные споры. Дело дошло до того, что Мамедага Ибрагимов обратился в полицию с жалобой, что Вагиф Шихалиев угрожает его семье.

Все это сопровождалось периодическими столкновениями людей Ибрагимова и Шихалиева, а также странными пожарами на территории рынка.

Корреспонденты сайта в течение всего дня пытались связаться с Мамедагой Ибрагимовым и выяснить подробности смены собственника рынка. Однако дозвониться до бизнесмена не удалось.

Стоит добавить, что рынок «Тезе базар» был приватизирован в начале 2000-х годов. По неофициальным данным, ежемесячно на рынке собиралась плата за аренду в размере 300 тысяч манатов.

С.Б.

