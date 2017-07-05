В Каире прошло совещание руководителей разведок арабских стран

2017-07-05 03:31 | www.apa.az | 5

Совещание руководителей разведок Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна прошло во вторник в Каире. Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, об этом сообщило египетское агентство МЕНА со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство не привело каких-либо подробностей совещания руководителей спецслужб.

Как ожидается, в среду в египетской столице пройдет совещание глав МИД этих стран, на котором будет обсуждаться кризис с Катаром и дальнейшие действия в отношении этой арабской страны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.