Ухудшилось состояние женщины, раненной при обстреле Физули

2017-07-05 03:55 | www.apa.az | 4

Ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района. Как сообщает карабахское бюро АПА, жизнь доставленной в N-скую военную госпиталь 52-летней Сальбиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.

Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.