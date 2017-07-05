В Гахе "Мерседес" слетел в кювет и перевернулся, пострадали двое

2017-07-05 05:19 | www.apa.az | 5

При ДТП в Гахе пострадали два человека.

Как сообщили АПА в районной больнице, в результате ДТП на трассе Гах-Гум-Сускен вечером 4 июля с различными травмами поступили житель села Сускен Исмаил Мамед оглу Норузов 1973 г.р. и Этибар Умидвар оглу Гасанов 1962 г.р. Обоим пострадавшим была оказана необходимая помощь, состояние их оценивается как средне стабильное.

В полиции пояснили, что оба пострадавших в момент аварии находились в нетрезвом состоянии. Водитель Э.Гасанов потерял управление, в результате автомобиль марки "Мерседес" слетел в кювет и перевернулся.

По факту в райотделе полиции ведется расследование.