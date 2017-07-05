Türkiye'ye yasak resmen kaldırıldı
2017-07-05 08:01 | www.trend.az | 1
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kararıyla yurt dışından getirtilerek Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen, katı, sıvı, tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip tomografi tabancı cihaz, ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda uyguladığı elektronik eşya yasağının kalkmasını sağladı.
Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik söz konusu yasak, ABD'li yetkililerce cihaza ilişkin teyit gözleminin yapılmasının ardından kalktı.