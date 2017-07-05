В Азербайджане проходит второй тур приемного экзамена в резидентуру

2017-07-05 08:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В среду Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит в Азербайджане второй тур приемного экзамена в резидентуру на 2017/2018 учебный год для подготовки специалистов на основе высшего базового медицинского образования, говорится в сообщении центра.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2,5 часа.

Для участия в экзамене кандидаты должны представить оригинал документа, подтверждающего личность, и пропускной лист кандидата на экзамен с датой дня экзамена.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними кандидат на экзамен допущен не будет.

На экзамене необходимо ответить на 100 тестовых заданий, каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Конкурс проводится на основе общего количества баллов, набранных по базовым предметам и предметам специальности.

Тестовый балл, набранный кандидатом для участия в конкурсе по предметам специальности, должен быть не менее 50, общий балл - не менее 90.

655 кандидатов, подавших заявления в резидентуру в текущем году, выполнили условия первого тура экзамена (9 апреля 2017 года) и, набрав 40 и выше баллов, получили право на участие во втором туре экзамена.