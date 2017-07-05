Азербайджан ожидает от ОБСЕ эффективных действий – постпред

2017-07-05 08:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть своя принципиальная позиция по всем международным вопросам, которые рассматриваются на платформе ОБСЕ, и эта позиция исходит из национальных интересов страны, сказал во вторник Trend постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ, посол в Австрии Галиб Исрафилов.

"На сегодняшний день мы имеем очень много сторонников в ОБСЕ, и благодаря этому позиция Азербайджана находит хорошую поддержку в организации", - сказал дипломат.

ОБСЕ – организация, основанная на консенсусе, процесс принятия решений зависит от политической воли и приемлемости, сказал Исрафилов, добавив, что ОБСЕ также является широкой платформой для обсуждения разных вопросов и интересов разных групп государств и политических блоков.

"ОБСЕ не занимается практической реализацией нейтрализации угроз, как этим занимается НАТО или ОДКБ. У этих блоков разные цели и ценности, и в ОБСЕ они представляют два противостоящих друг другу военных блока. Азербайджан, который не входит ни в один из этих двух блоков и политические группы, действующие в рамках ОБСЕ, ведет собственную политику, основанную на принципах и обязательствах, которые были согласованы с ОБСЕ и подкреплены национальными интересами и позицией страны", - сказал постоянный представитель.

По его словам, для Баку приоритетным вопросом на этой международной площадке является вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В рамках ОБСЕ в 1992-94 годах принимались решения как по форматам урегулирования, так и по составу входящих в группу медиаторов стран, отметил дипломат. Далее процесс урегулирования перешел в компетенцию Минской группы ОБСЕ, сказал посол, добавив, что Минская группа ОБСЕ была активна в конце 90-х годов, на данный момент она практически не собирается и всю работу ведут лишь ее сопредседатели.

"Хорошо это, или плохо – судить вам. Мы видим безрезультативность деятельности сопредседателей за последние 23 года с момента создания этой группы. Ощутимых и эффективных результатов их работы пока что нет. Но мы надеемся, что они будут прилагать больше усилий в этом направлении", - сказал Исрафилов.

Азербайджан ожидает ощутимых и эффективных действий от нынешнего действующего председателя ОБСЕ - Австрии в вопросе урегулирования конфликта, сказал дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

Ожидается, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в соответствии со своим мандатом посетит регион, сказал Исрафилов.

Говоря об этом визите, постпред отметил, что есть некоторые факторы, которые препятствуют визиту.

"Во-первых, в организации непростая ситуация – должности генерального секретаря ОБСЕ , а также глав трех институтов организации до сих пор остаются вакантными. Для того чтобы организация функционировала полноценно, нужно, чтобы на эти вакансии состоялись выборы. Во-вторых, председательствущей стороной в ОБСЕ является Австрия, а глава МИД Себастьян Курц – действующим председателем организации. В настоящее время Себастьян Курц вовлечен в достаточно жесткую политическую борьбу в самой Австрии, где на 15 октября назначены очередные парламентские выборы, а Себастян Курц, который возглавляет Австрийскую народную партию, планирует в случае победы выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера. Поэтому в его рабочем графике внутренняя повестка дня преобладает над элементами повестки дня действующего председателя ОБСЕ. Визит в Азербайджан и другие страны региона Южного Кавказа будет зависеть от результатов выборов в Австрии", - сказал дипломат.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)