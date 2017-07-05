MİT TIR'larının durdurulması talimatının, Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi

2017-07-05 08:12 | www.trend.az | 1

Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin 5'inci iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede 55 şüphelinin adı yer aldı. MİT TIR'larının durdurulması talimatının, Fetullah Gülen tarafından bizzat verildiği belirtilen iddianamede TIR'larının durdurulması sırasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ imamının olaydan bir gün sonra hem ABD Büyükelçiliği hem de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Başsavcılık, bu görüşmelerin kimlerle yapıldığını ve içeriğini ABD Büyükelçiliğ'ine yazı yazarak sordu.

Mahkemeye gönderilen iddianamede, 55 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan kendisinin hazırladığı iddianame hakkında basın açıklaması yaptı. Başsavcı Fidan şu bilgileri verdi; İddianamede 1 Tuğgeneral, 2 Albay, 2 Yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 2 uzmançavuş, 5 öğretmen, 1 RTÜK uzman yardımcısı, 2 öğretim üyesi, 1 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Çalışma Bakanlığı uzman yardımcısı ve 1 kişi de Kalkınma Bakanlığı görevlisi ile 1 eski MİT mensubu olmak üzere toplam 55 şüpheli var... Bu şüphelilerden 11'nin FETÖ'nün sivil imamı oldukları belirtilirken, bu kişilerden sadece Hasan Bektaş isimli şüphelinin yakalandığı diğerlerinin ise arandığı kaydedildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ARADILAR

İddianamede dikkat çeken detaylar arasında, 11 FETÖ imamının , 1 Ocak 2014 ile 19 Ocak 2014 tarihleri arasında 19 gün boyunca, sadece MİT TIR'larının durdurulması olayında kullanılmak üzere operasyonel hat kullandıkları ve bu hatlarla ABD elçilik ve konsolosluğu arandığının anlaşıldığı yer alıyor. Sivil İmam Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük'ün MİT TIR'larının durdurulmasından hemen sonra ABD Büyükelçiği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildi. MİT TIR'larının durdurulmasını organize eden sivil imam Bayram Andaç, eylemin hemen ardından 20 Ocak 2014 tarihinde saat 11:02'de ABD Büyükelçiliği'ni aradı, 48 saniye görüşme yaptı. Yine 15:21'de ABD Büyükelçiliği'ni arayarak 46 saniye görüşme yaptığı tespit edildi.

SİVİL İMAMLAR OLAYDAN BİR GÜN SONRA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ...

İddianamede TIR'ların durdurulmasını organize ettiği belirtilen ve FETÖ'nün üst düzey imamlığını yaptığı ileri sürülen Bayram Andaç'ın 20 Ocak'ta saat 11.02'de 48 saniye, saat 15.21 de ise 46 saniye ABD Büyükelçiliği ile, aynı gün içinde bir kez de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Andaç'ın 21 ve 24 Ocak'ta yine ABD Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yaptığı HTS kayıtlarından ortaya çıktı. İddianamede öğretmen olduğu belirtilen Bayram Andaç'ın, MİT personelinin telefonlarının dinlenmesi işlemini başlatan Ankara Jandarma İstihbarat Müdürü Albay Erdal Turna'nın da imamı olduğu ileri sürüldü. Yine sivil imamlardan Muharrem Gözüküçük'ün de 6 Mart 2014'te ABD Büyükelçiliği ile iki kez görüşme yaptığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIK BU GÖRÜŞMELERİ SORDU

Bu görüşmelerin tespit edilmesinin ardından Başsavcı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliği'ne yazı yazarak, bu kişilerin söz konusu tarihte Büyükelçiliği neden aradıkları, hangi yetkililerle ve hangi konuda görüştüklerini sordu. Ancak henüz Büyükelçilik'ten savcılığa cevap verilmediği belirtildi.

BAŞSAVCI: BU CASUSLUK FAALİYETİDİR

Başsavcı yaptığı açıklamada, "Bu casusluk faaliyetidir. FETÖ'nün uluslararası istihbarat örgütleriyle organize edilmiştir ve bu eylem, ulusal güvenliğine yöneliktir. Bu eylemin örgütsel amacı, FETÖ liderinin talimatıyla devleti terörle ilişkilendirerek uluslararası camiada zor durumda bırakmak, siyasal amacı ise 7 Haziran 2015 genel seçimlerini etkilemektir" dedi. Başsavcı Fidan ayrıca, görüntülerin Enis Berberoğlu'na verilmesiyle ilgili kişi veya kişilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti