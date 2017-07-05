МИД Азербайджана о ситуации на фронте – ЗАЯВЛЕНИЕ

2017-07-05 08:37 | www.oxu.az | 3

Последняя провокация ВС Армении еще раз подтвердила террористическую сущность этой страны.

МИД Азербайджана распространило информацию в связи с очередной широкомасштабной провокацией ВС Армении, в результате которой погибли мирные граждане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы МИД Хикметом Гаджиевым, говорится:

«4-го июля ВС Армении подвергли прицельному обстрелу мирное население и гражданские объекты в селе Алханлы Физулинского района из минометов калибра 80 мм и 120 мм, а также станковых гранатометов, в результате чего погибли Гулиева Сахиба 1967 г.р. и ее 2-летняя внучка Гулиева Захра. Другая жительница села Гулиева Сарвиназ 1965 г.р. была ранена, гражданским объектам нанесен ущерб. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего исцеления раненной мирной жительнице.

Убийство пожилой женщины и ее 2-летней внучки, а также ранение другой мирной жительницы и нанесение ущерба гражданским объектам в результате провокации ВС Армении являются актом вандализма и еще раз подтверждают террористическую сущность этой страны.

Подобные умышленные и целенаправленные атаки вдоль всей линии фронта носят систематический характер.

Умышленные атаки ВС Армении на гражданское население и объекты Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в частности, Женевских конвенций 1949 г. и Приложения №1, а также Конвенции по правам детей, защите прав человека и фундаментальным свободам.

На фоне призывов сопредседателей МГ и международных организаций относительно изменения статуса-кво путем субстантивных и серьезных переговоров Армения прибегает к гнусным провокациям, нацеленным на умышленные убийства гражданских лиц и детей.

Азербайджанская республика неоднократно заявляла, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной напряженности и возникновения инцидентов в зоне конфликта, а также основным препятствием политическому урегулированию конфликта.

Жестокое убийство гражданских лиц в ответ на призывы сопредседателей МГ ОБСЕ и международных организаций к субстантивным переговорам по урегулированию конфликта еще раз подтверждает то, что сопредседателям, в соответствии с нормами и принципами международного права, решений и резолюций международных организаций, следует потребовать незамедлительного вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана и изменения статуса кво.

Ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении».

A.M.