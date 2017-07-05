Жители Физули: Убийство мирного населения - варварство – Репортаж из Алханлы

2017-07-05 08:44 | www.oxu.az | 5

«Армянам никогда не напугать нас смертью. Мы здесь жили, будем жить и умерем на этой земле».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили жители села Алханлы Физулинского района, подвергшееся минувшей ночью артиллерийскому обстрелу ВС Армении. Несмотря на бессонную ночь, сельчане, уверенные в мощи азербайджанской армии, далеки от мысли покинуть свои дома.

Сельчане отметили, что убийство пожилой женщины и ее 2-летней внучки, а также ранение другой мирной жительницы являются проявлением вандализма армянской армии. «Это тяжкое преступление против гуманности, человечности. Даже в условиях войны открывать огонь по детям, женщинам запрещено», - выразил мнение житель села Матлаб Гулиев.

«Эта провокация армянской армии из той же серии учиненных ею зверств. В этом их сущность, они никогда этого не прерывали. Это тяжкое преступление против человечности. Нигде в мире не может быть оправдания убийствам мирного населения, детей, женщин», - сказал житель села Гурбан Гулиев.

Отметим, что ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы. Жизнь 52-летней Сальбиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.

Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.

Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации проинформированы международные структуры.

В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.

Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

A.M.