Ухудшилось состояние женщины, раненной при обстреле Физули
2017-07-05 08:54 | www.oxu.az | 3
Ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жизнь доставленной в N-скую военную госпиталь 52-летней Сальбиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.
Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.
Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.
В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.
О провокации проинформированы международные структуры.
В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.
Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.
A.M.