Ухудшилось состояние женщины, раненной при обстреле Физули

2017-07-05 08:54 | www.oxu.az | 3

Ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жизнь доставленной в N-скую военную госпиталь 52-летней Сальбиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.

Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.

Напомним, что 4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации проинформированы международные структуры.

В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.

Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

A.M.