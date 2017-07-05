Сегодня пройдет II этап вступительного экзамена в резидентуру

2017-07-05 08:58 | www.oxu.az | 4

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет II этап вступительного экзамена в резидентуру с целью подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования в Азербайджанской Республике на 2017/2018 учебный год.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, экзамен начнется в 11:00 в двух зданиях в Баку и одном здании в городе Нахчыван и продлится 2,5 часа.

Участники экзамена должны предъявить оригинал удостоверяющего личность документа и пропускной лист.

При отсутствии одного из указанных документов или же при выявлении какого-либо несоответствия в документах, кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене кандидатам представят 100 вопросов по специальности. Каждый правильный ответ будет оцениваться в 1 бал, а неправильные ответы не скажутся на результатах.

Для участия в конкурсе кандидат должен набрать как минимум 50 тестовых баллов по специальности, а количество общих баллов должно превышать 90.

Отметим, что в этом году 655 из представивших заявления в резидентуру человек выдержали I этап конкурса (9 апреля 2017 года), набрав 40 и более баллов и перешли во II этап.

На экзамене будут присутствовать 11 экзаменационных руководителей и 83 преподавателя-контролера.

A.M.